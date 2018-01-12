KIA представила видение транспорта будущего на выставке CES 2018

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На выставке потребительской электроники CES 2018 (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе KIA Motors представила свое видение транспорта будущего и электромобиль Niro EV Concept. В рамках новой концепции «Безграничность для всех» (Boundless for all) KIA намерена создавать интегрированную мобильную среду.

«”Безграничность для всех” – это видение будущего, в котором автомобиль является намного большим, чем просто набором деталей», – говорит вице-президент и руководитель центра исследований и разработок бренда KIA Motors Вунг-Чхоль Янг (Woong-chul Yang).

Стратегия KIA основывается на трех ключевых элементах, отражающих представление бренда о транспорте будущего: автономность (Autonomous), взаимодействие с информационными сетями (Connected), экологичность/электрификация (Eco/Electric).

Технологии автопилотирования

Посетители CES 2018 в интерактивном режиме познакомились с технологиями автопилотирования, разрабатываемыми KIA. Компания планирует уже в 2019 году вывести на дороги общего пользования тестовый парк автомобилей, а с 2020 года начать коммерческое использование автономных автомобилей 4-го уровня в т.н. «умных городах»? сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

16 новых электрокаров и гибридов к 2025 году

KIA в ближайшие годы продолжит расширение линейки экологичных автомобилей, в т.ч. в 2020 году планируется появление автомобиля с водородными топливными элементами (FCEV).

«К 2025 году мы будем предлагать в общей сложности 16 моделей с экологичными силовыми установками. В том числе появится пять новых гибридов и гибридов с возможностью подзарядки от внешнего источника, пять новых электромобилей на аккумуляторных батареях, а также абсолютно новый электромобиль с водородными топливными элементами FCEV. Он должен появиться в 2020 году и символизировать усилия KIA по переходу в будущем к транспортным средствам, имеющим нулевой уровень вредных выбросов», – говорит вице-президент и руководитель центра исследований и разработок бренда KIA Motors Вунг-Чхоль Янг (Woong-chul Yang).

KIA представила концептуальный кроссовер Niro EV Concept

В рамках реализации вышеупомянутой стратегии KIA представила концепт-кар Niro EV Concept, который символизирует новый шаг бренда на пути к электрификации. Полностью электрический компактный кроссовер был разработан в центре стиля KIA в Корее.

Обтекаемый кузов Niro EV Concept обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность. При этом традиционная решетка радиатора больше не требуется для охлаждения двигателя, на смену ей пришла интерактивная панель с дисплеем, эффектный вид которой дополнен очень узкими фарами.

Компактный кроссовер Niro EV Concept оснащен компактным электродвигателем мощностью 150 кВ и литий-полимерной батареей емкостью 64 кВт/ч, обеспечивающими запас хода до 383 км.

Новые решения по взаимодействию с водителем и пассажирами

На CES 2018 KIA продемонстрировала новую информационно-развлекательную систему и систему управления климатом, которые теперь реагируют не только на прикосновения, но и на жесты. А технологии распознавания лица и речи, разработанные в сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS), фактически «встречают» водителя, осуществляя перенастройку автомобиля в соответствии с предварительно заданными персональными установками.

Также KIA продемонстрировала первое в мире решение по подключению автомобиля к сети 5G, что позволило в реальном времени установить соединение между Лас-Вегасом и Сеулом. 5G позволяет пользователям в потоковом режиме загружать контент в автомобиль.

На CES также была представлена система раздельного управления звуком, которой оснащена мультимедийный комплекс Niro EV Concept. Она позволяет слушать разные аудиозаписи в переднем и заднем рядах автомобиля, не мешая друг другу.

Запуск каршеринга KIA в Европе

KIA анонсировала планы по расширению географии сервиса каршеринга WiBLE, который начал работу в Корее в 2017 году. В конце 2018 года он будет представлен в ряде европейских городов.