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В Свердловске начнут составлять протоколы за мелкие ДТП, которые создают помехи движению

Среда, 27 Декабря 2017 14:44
В Свердловске начнут составлять протоколы за мелкие ДТП, которые создают помехи движению Фото из открытых источников

В ГИБДД по Свердловской области приняли решение составлять административные протоколы на участников мелких ДТП, вызвавших затруднения движения на дорогах.

 

Об этом в среду сообщил журналистам начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин.

 

"Если произошло какое-то мелкое ДТП, то нужно его сфотографировать, зарисовать схему, оформить европротокол и езжать в страховую компанию - все в соответствии с действующим законодательством. Однако есть участники ДТП, которые при мелких авариях с минимальным ущербом ждут приезда инспекторов ГИБДД, несмотря на то, что им говорят про то, что нужно зарисовать схему ДТП и решать вопросы в страховой компании. Поэтому мы вынуждены пойти на непопулярную меру - экипаж ГИБДД приедет на место аварии, но составит протокол на участников мелкого ДТП за создание помех движению", - сказал Демин.

 

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, участники мелких ДТП обязаны убрать автомобиль, который создает помеху другим транспортным средствам.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости ГИБДД

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