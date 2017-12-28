В Свердловске начнут составлять протоколы за мелкие ДТП, которые создают помехи движению

В ГИБДД по Свердловской области приняли решение составлять административные протоколы на участников мелких ДТП, вызвавших затруднения движения на дорогах.
Об этом в среду сообщил журналистам начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин.
"Если произошло какое-то мелкое ДТП, то нужно его сфотографировать, зарисовать схему, оформить европротокол и езжать в страховую компанию - все в соответствии с действующим законодательством. Однако есть участники ДТП, которые при мелких авариях с минимальным ущербом ждут приезда инспекторов ГИБДД, несмотря на то, что им говорят про то, что нужно зарисовать схему ДТП и решать вопросы в страховой компании. Поэтому мы вынуждены пойти на непопулярную меру - экипаж ГИБДД приедет на место аварии, но составит протокол на участников мелкого ДТП за создание помех движению", - сказал Демин.
По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, участники мелких ДТП обязаны убрать автомобиль, который создает помеху другим транспортным средствам.
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