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Россия чересчур добра к США?

Понедельник, 31 Декабря 2018 14:51
Россия чересчур добра к США? Фото из открытых источников

Как известно, серьезную долю бюджета Соединенных Штатов Америки составляет военный бюджет. При помощи невероятного количества денег здешнее руководство старается вооружить свою армию максимально современным вооружением. И, как мы привыкли слышать от представителей США, делается это все только ради защиты себя, а также других слабых стран, на которые вечно взирает наглый агрессор в виде России.

 

Правда, порой, даже запредельные цифры военного бюджета не могут спасти от Кремля, который постоянно придумывает все новые и новые козни. На этот раз такой неприятностью для американцев стала гиперзвуковая ракета «Авангард», испытания которой стали настоящим шоком для лучших умов США. Немецкое издание Die Welt посмело даже трактовать растерянность американцев, как самую настоящую панику.

 

Оно и неудивительно. Ведь новая единица вооружения РФ смогла развить скорость до 27 махов, что ч учетом нестандартной траектории ракеты делает ее практически недостижимой даже для самых современных систем защиты. Еще больше сомнений в головах бесстрашных западных политиков посеял Владимир Путин, который подтвердил успешность испытаний. Более того, «главный тиран Земли» сообщил, что «Авангард» уже в 2019 году окажется на вооружении российской армии.

 

Столь резкое развитие событий действительно заставило западных политиков резво отправиться на поиски решения новой проблемы. Уже сейчас, как сообщает немецкое издание, была запущена программа под названием Glide Breaker Program, призванная создать новую систему ПРО, которая могла бы останавливать подобные ракеты. А это, можно считать, потребует очередных миллиардов в военный бюджет.

 

Однако во всей этой истории важно совсем другое. Запад настолько привык уверять всех в роли России (а ранее СССР), как бескомпромиссного агрессора, что даже сам начал свято верить в эти свои слова. И сейчас, когда у России появилось нечто, от чего расставленные повсюду системы ПРО спасти не могут, они начали лихорадочно пытаться защитить себя. Ну а Россия, если верить логике о ее агрессии, должна незамедлительно, или точнее со следующего года, выпустить по своим неприятелям ядерные ракеты, способные разнести в щепки все живое.

 

А выпустит ли? Очевидно, если верить разнесенным по миру страшилкам – обязательно. Даже глазом не моргнет. Да вот только есть одно «но», и оно является достаточно весомым аргументом на данный момент. Давайте зададим сами себе вопрос: кто за все время существования губительного и беспощадного ядерного оружия пользовался им в военных целях? Россия? Нет. И все, даже самые высокодемократичные Соединенные Штаты, помнят, что это был ее главный международный оппонент. А именно – сами США.

 

А вот о кознях России мы слышим только на словах. И то, как она неизменно желает захватить всю Европу, и то, как она нацелила ядерные ракеты буквально на все живое на планете – не более, чем рассказы политических деятелей западной коалиции. Хотя, конечно же, у России есть все шансы погрузить мир в ядерный хаос, но еще не было ни единого намека на то, что люди, восседающие в Кремле, первыми готовы решиться на подобный шаг.

 

Почему? Скорее всего, дело в той самой природной доброте. Не той, что на поверхности, которую мы привыкли замечать (или наоборот) у своих собеседников. А та, что внутри – не позволяющая совершать поступки, за которые в дальнейшем будет стыдно не перед другими, но перед собой. Потому для того, чтобы давняя мечта американцев сбылась, и российские ядерные ракеты взвились в небо, нужно сделать нечто действительно из ряда вон выходящее.

 

И что же, в таком случае, будет делать Запад. Когда тот самый, пугающий всех, «Авангард» поступит на вооружение, а защиты от него до сих пор не придумают? Признают, что были не правы и Россия не собирается сжигать все вокруг себя? Конечно же, нет. По старой традиции обновят методички и начнут вещать уже о чем-нибудь другом.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Армия   Теги Новости вооружение
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