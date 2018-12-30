Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
ЗРС С-350Е "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.
В департаменте напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.
В уходящем году зенитные ракетные войска России провели более 200 учений. Только 20 из них – с боевой стрельбой. Всего было израсходовано около 500 ракет.
Несколько лет назад в мире широко обсуждали грандиозный проект — Никарагуанский канал, он же "Велики...
Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...
Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.