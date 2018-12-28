The National Interest оценил испытания «Авангарда»

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Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен "мрачно оценил" способность своей страны перехватить такое оружие и отметил, что у Пентагона нет шансов против данного вооружения. Издание подчеркивает, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Издание Washington Examiner пишет, что "Авангард" превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. Телеканал CNBC оценил высокую маневренность и непредсказуемость ракеты. Об этом пишет РГ.

Напомним, министерство обороны провело завершающие испытания ракетной системы "Авангард". Ракеты, оснащенные гиперзвуковым блоком, заступят на боевое дежурство в РВСН в 2019 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что новый вид стратегического вооружения позволит надежно обеспечивать оборону страны и народа на десятилетия вперед.

Справка

Крылатый гиперзвуковой блок "Авангард" может лететь в плотных слоях атмосферы (на границе со стратосферой) на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Предполагается, что его носителями станут жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет"). Мощность ядерного боевого заряда "Авангарда" составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.