США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

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Глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев рассказал, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Его слова приводит издание "Красная звезда".

Королев подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО стали чаще проводить мероприятия боевой и оперативной подготовки у границы России. Адмирал также заявил, что в прилегающих к территории страны акваториях развернуты американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Об том пишет РИА Новости.

При этом Королев заметил, что численность сил ВМФ позволяет России исключить угрозы с моря. По его словам, сегодня около ста боевых кораблей различных классов осуществляют военно-морское присутствие.

По словам главы Военно-морского флота, основу группировок морских сил в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне - фрегаты и большие десантные корабли.

Рост военной активности

Ранее в декабре на рост военной активности НАТО у российских границ обратил внимание президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс наращивает военную инфраструктуру около России.

Глава МИД Сергей Лавров также обсуждал этот вопрос в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. При этом он отметил, что все действия стран НАТО направлены на сдерживание России. Однако Лавров заметил, что взаимную обеспокоенность необходимо решать в рамках диалога.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов также отмечал, что Москва в условиях роста присутствия НАТО у границ России принимает все ответные меры для обеспечения безопасности.