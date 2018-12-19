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МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

Среда, 19 Декабря 2018 08:48
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Фото из открытых источников

Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

 

США стремятся «избавиться от неудобных для них договорных запретов», и Россия исходит из того, что США намерены в любом случае добиться денонсации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, добавил он.

 

Об этом пишет РБК.

 

На вопрос журналиста о том, почему бы Москве не продемонстрировать Вашингтону ракету 9М729, которая, по мнению США, нарушает условия ДРСМД, Рябков ответил, что договор не содержит таких требований.

 

«Таким образом, демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности — за рамками договора. На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения», — добавил он.

 

Рябков добавил, что со стороны США не последовал ответ на российское предложение провести консультации по будущему ДРСМД.

 

Использование Россией комплекса 9М729 Дональд Трамп привел, выступая в конце октября в штате Невада, в качестве причины, по которой США считают необходимым разорвать договор. Это наземный комплекс с крылатой ракетой большой дальности.

 

Министр обороны Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису ноту с предложением обсудить разногласия по ДРСМД. В Москве 15 декабря заявили, что ответа на нее не последовало. В Пентагоне же сказали, что в ноте не содержалось признаков того, что Россия желала бы сохранить ДРСМД в силе.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги ДРСМД
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