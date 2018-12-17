США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

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Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, так как побоялась, что ей придётся просить о помощи Россию, если единственный американский тяжёлый ледокол сломается в ходе манёвров.

Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что у американской стороны есть только два ледокола, из которых лишь один тяжёлый, при этом ему уже больше 40 лет. Как указал бывший командующий Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт, корабль под названием Polar Star в нынешнем состоянии «цепляется за жизнь», пишет RT.

Данное заявление он сделал, когда Совет национальной безопасности попросил его отправить ледокол через Северный морской путь для учений, а Цукунфт выступил против.

«Мы разбираем детали с однотипного корабля только для того, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать вам, что у неё не будет серьёзных технических сбоев в ходе учений по свободе навигации, и тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы её отбуксировали в безопасное место. Так что сейчас не время это делать», — сказал Цукунфт.

Издание не уточняет, когда именно США намеревались проводить учения с использованием своих ледоколов.

Ранее первый вице-президент Русского географического общества, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров заявил RT, что России необходим ледокольный флот, который обеспечит выполнение разноплановых задач в Арктике.