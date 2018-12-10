Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году

Производители вооружений в 2017 году продолжили наращивать объемы продаж. Российские оборонные компании вышли на вторую позицию после США, потеснив британские фирмы, свидетельствуют данные доклада о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованные в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ).
В статистику включены данные о 100 ведущих производителях, среди которых первое место занимают компании США, а вторая позиция принадлежит российским фирмам. До этого вторая строчка принадлежала Великобритании, которая находилась на ней с 2002 года, пишет ТАСС.
В денежном эквиваленте общий объем продаж топ-100 крупнейших компаний равен $398,2 млрд, что на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002 годом (тогда появились первые сопоставительные данные, информация о Китае отсутствует). Таким образом, 2017-й стал третьим подряд годом роста продаж вооружений ведущих мировых производителей.
Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%. По сравнению с 2016 годом продажи главных российских компаний возросли на 8,5% до $37,7 млрд.
"С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил", - отмечает старший исследователь программы СИПРИ по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.
В 2017 году компания "Алмаз-Антей" переместилась с 13 на 10 место. В прошлом году она увеличила объем продаж на 17% - до $8,6 млрд.
Три другие входящие в топ-100 российские компании показали более чем 15-процентный рост: Объединенная двигателестроительная корпорация (25%), НПО Высокоточные комплексы (22%) и корпорация Тактическое ракетное вооружение (19%).
Увеличение продаж в прошлом году было отмечено у восьми из девяти российский компаний из рейтинга. Снижение объемов на 33% продемонстрировал лишь Уралвагонзавод, переместившийся с 53 места на 66. В качестве причины сокращения авторы доклада называют задержки в поставках российской армии новых танков и другой бронетехники.
Американских компаний в 2017 году в топ-100 насчитывалось 42. Они доминировали по объему продаж, который составил $226,6 млрд или 57% от общего объема. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Пять из этих компаний вошли в топ-10.
"Американские компании извлекают прямую пользу от постоянного спроса Министерства обороны США на оружие", - считает директор программы СИПРИ по вооружениям и военным расходам Од Флеран.
Самыми крупными производителеми вооружений являются компании Lockheed Martin и Boeing, общий объем продаж которых увеличился с $11 млрд в 2016 году до $18 млрд в 2017-м.
Lockheed Martin остается крупнейшей военно- производственной компанией мира, лидирующей с большим отрывом от всех остальных. В 2017 году ее продажи составили $44,9 млрд, что на 8,3% больше, чем в 2016-м. В основном рост обеспечили поставки новых истребителей F-35, ракет, противоракет, а также новой корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis.
Совокупный объем военных продаж 24 западноевропейских компаний, входящих в топ-100, равнялся в прошлом году $94,9 млрд, что на 3,8% выше показателя 2016 года. В общем объеме продаж 100 крупнейших компаний мира их доля составляет 23,8%.
По итогам 2017 года Великобритания остается крупнейшим производителем вооружений Западной Европы. В топ-100 вошли семь британских компаний. Объем их продаж составил 35,7%, что означает рост в 2,3%, произошедший главным образом благодаря увеличению продаж BAE Systems, Rolls-Royce и GKN (называвшаяся ранее Guest, Keen and Nettlefolds).
Самой крупной в этой тройке является BAE Systems. Ее продажи составили в прошлом году $22,9 млрд, что на 3,3% больше, чем в 2016 году.
Среди других заметных событий СИПРИ выделяет рост на 24% продаж турецких компаний. Это, по мнению авторов, отражает стремление Турции к развитию собственной военной промышленности для обеспечения растущих запросов ее вооруженных сил в оружии и снижения зависимости от иностранных закупок.
Также обращает на себя внимание объем продаж четырех вошедших в топ-100 индийских производителей вооружений. Это $7,5 млрд, что означает долю в 1,9% от общего объема производства компаний из списка.
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