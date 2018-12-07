США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

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Председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона даже не обсуждала вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе.

Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идёт обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море», — сказал он.

Данфорд отметил, что не беседовал с российским коллегой Валерием Герасимовым по данному поводу.

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.