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США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты

Пятница, 07 Декабря 2018 07:11
США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты Фото из открытых источников

Соединенные Штаты изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг во время телефонного брифинга для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

 

"Мы кратко изложили России целый ряд последующих шагов, Россия знает их. Это часть положений подписанного нами договора", - сказала она. По словам замгоссекретаря, в правительстве США запущен "межведомственный процесс по принятию последующих шагов" в этой ситуации.

 

Она рассказала, что обсуждался ряд вариантов, которые предлагали эксперты в сфере контроля над вооружениями. В частности, модификация ракетной системы 9М729 и американских ракетных комплексов Aegis Ashore в Европе, пусковые установки которых, по данным российской стороны, нарушают ДРСМД. По рекомендации экспертов, Вашингтон должен внести изменения в Aegis Ashore, которые бы не позволили им осуществлять боевой пуск ракеты Tomahawk, а Москва - сократить радиус действия 9М729. При этом специалисты с обеих сторон должны проконтролировать ход выполнения данных процедур, пишет ТАСС.

 

Ведущая брифинга - руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт - не предоставила возможность задать вопрос ни одному из российских журналистов.

 

Отказаться или модифицировать

 

Вашингтон предложил Москве либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее проверяемым образом.

 

"Возвращение к полному и поддающемуся проверке выполнению" ДРСМД "означает, что от SSC-8 (по российской классификации ракетная система 9М729 - прим. ред)" нужно либо отказаться, либо проверяемым образом "изменить систему так, чтобы ее радиус действия" соответствовал всем положениям договора, утверждала заместитель госсекретаря. "SSC-8, как вы знаете, имеет радиус действия, который не соответствует требованиям [ДРСМД], поэтому либо вы избавляетесь от системы, избавляетесь от пусковой установки, либо вносите изменения в систему... И только это позволить двигаться дальше, и это все должно поддаваться проверке, должна быть возможность следить за тем, как это произойдет", - полагает Томпсон.

 

"Но вновь повторюсь, мяч находится на стороне России. Мы не можем сделать это за них, они должны взять на себя эту инициативу", - заключила она.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Оружие США и Россия последние новости
 

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