Самая позорная сдача национальных интересов России

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Самое, пожалуй, страшное – это когда во главе огромной страны с колоссальным арсеналом ядерных вооружений оказывается лидер, живущий в своей собственной реальности.

Более того, упорно желающий подогнать под неё реальную окружающую действительность. И при этом практически несменяемый в рамках нормальных политических механизмов.

Первый, кто многим приходит на ум по таким критериям – нынешний национальный лидер Владимир Путин.

Однако если обратиться к ретроспективе…

Долгие годы и огромные ресурсы потратил СССР на то, чтобы догнать и перегнать Америку… хотя бы по ядерным арсеналам. А как только это произошло, США стали предлагать сделки по сокращению вооружений. Первую из них заключил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев с американским президентом Ричардом Никсоном. Впрочем, с точки зрения статистики, она была выгодной Советскому Союзу. Как и последовавшая за ней, известная как Договор ОСВ-2.

Рамки обеих позволяли стране наращивать свой ядерный потенциал. А вот затем, когда пришёл черёд нового мышления одного меченого лидера… Впрочем, всё и так видно на инфографике.

Многие увидят тут настоящую сдачу, бессмысленную и позорную. Тем более, что превосходство в ядерных боеголовках компенсировало отставание СССР в других видах оружия, в том числе высокотехнологичного.

И хотя сегодня Россия обладает самым крупным в мире ядерным арсеналом…

Он – лишь жалкая тень советского. Национальные лидеры постарались…

А вы хотели бы, чтобы эти запасы были восстановлены до уровня 30-летней давности? Почему?

А.Нальгин