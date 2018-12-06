Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

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Военный корабль США проследовал в среду вблизи находящегося у берегов России залива Петра Великого в Японском море с целью демонстрации Москве позиции Вашингтона. Об этом заявила журналистам представитель Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр.

Она отметила, что эсминец McCampbell "проследовал вблизи залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные претензии России на акватории", а также с целью обеспечения свободы навигации. "Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN и несколько других СМИ.

Представители Тихоокеанского флота ВМС пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении дополнительных комментариев.

Как говорится в материале телеканала, "по словам представителя ВМС США, американская сторона не признает претензии России на эти воды". В публикации отмечается: "Официальное лицо сообщило CNN, что это первый раз, когда США провели операцию по обеспечению свободы навигации в этом районе с 1987 года, когда данные претензии исходили со стороны Советского Союза".

Макмарр заверила, что операции ВМС США такого рода "не нацелены ни на одну страну и не привязаны к текущим событиям". "Американские силы на ежедневной основе проводят операции в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавила она.