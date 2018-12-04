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Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Вторник, 04 Декабря 2018 08:18
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Фото из открытых источников

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море.

 

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», — написал он. 

 

Пушков посоветовал Баррассо «успокоиться и заняться, скажем, экологией» в родном для сенатора штате Вайоминге, пишет RT.

 

Также он заявил, что США «не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды» и «не напугают» её. 

 

Ранее Баррассо предложил отправить корабли НАТО и США в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги НАТО Черное море
 

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