Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», — написал он.

Пушков посоветовал Баррассо «успокоиться и заняться, скажем, экологией» в родном для сенатора штате Вайоминге, пишет RT.

Также он заявил, что США «не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды» и «не напугают» её.

Ранее Баррассо предложил отправить корабли НАТО и США в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».