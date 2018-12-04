Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море.
«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», — написал он.
Пушков посоветовал Баррассо «успокоиться и заняться, скажем, экологией» в родном для сенатора штате Вайоминге, пишет RT.
Также он заявил, что США «не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды» и «не напугают» её.
Ранее Баррассо предложил отправить корабли НАТО и США в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
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