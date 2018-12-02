Об ультиматуме США Турции в отношении ЗРК С-400

Фото из открытых источников

"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — заявил сенатор Джеймс Инхоф, новый глава комитета сената США по вооружённым силам, заменивший на этом посту Джона Маккейна

"Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия", — добавил он.

А Стивен Залога, военный эксперт из исследовательской компании Teal Group, считает, что:

"Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя"

Прокомментирую

Если у F-35 есть (были бы?) антирадарные свойства, то с чего бы тогда американцам волноваться?

На самом деле ЭПР F-35 давно известна и она заметно хуже, чем у F-22, которые давно измерены с разных расстояний вдоль и поперёк. И озвученный предлог, лишь попытка воспрепятствовать сделке Турции и России.

Американцы просто опасаются того, что когда хоть одна страна НАТО закупит С-400, информация о выгодности договора/эффективности новой системы станет известна остальным членам альянса и они поймут наконец, что многолетнее "потребление" американских "Пэтриотов" было обыкновенным втюхиванием слаболиквидного ширпотреба по цене золота.

Ну, естественно, и миф о незаметности F-35 канет в лету. А им ещё этот самолёт продавать по цене веса чистого золота.

А дальше вообще интересно выходит:

- турки вложили миллиард зелени в разработку "литака", но машины получить не могут:

- в Индонезии на вооружении стоят F-16? но починить их нельзя потому что американцы не продают запчасти. и т.д. и т.п.

Именно так США заявляют о себе, как о надежном партнере.

Может на это заявление американцам туркам стоит подумать о том, чтобы вернуть вложенный миллиард и на эти деньги купить эскадрилью Су-35? В эти средства войдёт и полное обслуживание авиационных комплексов, «комплектация», в которую входят немало услуг.

Для сравнения - стоимость поставленных Израилю 14 штук F-35 в 2017 году составила $2,82 млрд., включая сопутствующего оборудование и услуги. И это ещё израильтяне ставили на машину свою авионику.

Резюмирую

Когда американцы начинают ставить перед выбором, то чаще всего, кроме военного давления со стороны Штатов, им и предложить-то нечего.

Источник