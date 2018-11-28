Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией

Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом, сообщает ТАСС.
Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника.
"Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО. База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации", - сказал Винник изданию.
Место расположения объекта должно определяться "с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране", добавил депутат. По его мнению, это может быть либо восточная граница страны, либо прилегающие к Республике Крым области Украины. "База должна располагаться вблизи этих территорий", - подчеркнул Винник.
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