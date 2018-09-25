В РФ могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны

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Гиперзвуковые патроны для снайперских винтовок могут быть созданы в Российской Федерации в течение следующего года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Владислав Лобаев, основатель и генконструктор оружейного предприятия Lobaev Arms.

"Сейчас мы довольно плотно исследуем этот вопрос. Если мы получим определенную государственную поддержку, то снайперский патрон, начальная скорость которого составит две тысячи метров в секунду (это уже гиперзвуковая скорость), можно будет создать в течение года", — говорит оружейник.

Лобаев отмечает, что снайперские патроны с начальной гиперзвуковой скоростью необходимы для высокоточного вооружения, которое благодаря таким патронам достигнет нового уровня эффективности.

"Дальность и настильность прицельной стрельбы — эти параметры можно в значительной степени улучшить, если перейти на гиперзвук. Для того, чтобы достичь нового уровня, патроны необходимо будет снаряжать не порохом, а детонирующими составами, основанными на специальных веществах", — добавляет Лобаев.

Патроны для современных снайперских винтовок, принятых на вооружение в России, сообщают пулям начальную скорость в районе 1.2 км в секунду — уточняют компетентные специалисты.