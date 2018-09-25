В РФ могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны

Гиперзвуковые патроны для снайперских винтовок могут быть созданы в Российской Федерации в течение следующего года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Владислав Лобаев, основатель и генконструктор оружейного предприятия Lobaev Arms.
"Сейчас мы довольно плотно исследуем этот вопрос. Если мы получим определенную государственную поддержку, то снайперский патрон, начальная скорость которого составит две тысячи метров в секунду (это уже гиперзвуковая скорость), можно будет создать в течение года", — говорит оружейник.
Лобаев отмечает, что снайперские патроны с начальной гиперзвуковой скоростью необходимы для высокоточного вооружения, которое благодаря таким патронам достигнет нового уровня эффективности.
"Дальность и настильность прицельной стрельбы — эти параметры можно в значительной степени улучшить, если перейти на гиперзвук. Для того, чтобы достичь нового уровня, патроны необходимо будет снаряжать не порохом, а детонирующими составами, основанными на специальных веществах", — добавляет Лобаев.
Патроны для современных снайперских винтовок, принятых на вооружение в России, сообщают пулям начальную скорость в районе 1.2 км в секунду — уточняют компетентные специалисты.
Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...
Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...
Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.