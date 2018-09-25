Вторник 25 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» В РФ могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны

В РФ могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны

Вторник, 25 Сентября 2018 10:35
В РФ могут разработать гиперзвуковые снайперские патроны Фото из открытых источников

Гиперзвуковые патроны для снайперских винтовок могут быть созданы в Российской Федерации в течение следующего года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Владислав Лобаев, основатель и генконструктор оружейного предприятия Lobaev Arms.

 

"Сейчас мы довольно плотно исследуем этот вопрос. Если мы получим определенную государственную поддержку, то снайперский патрон, начальная скорость которого составит две тысячи метров в секунду (это уже гиперзвуковая скорость), можно будет создать в течение года", — говорит оружейник.

 

Лобаев отмечает, что снайперские патроны с начальной гиперзвуковой скоростью необходимы для высокоточного вооружения, которое благодаря таким патронам достигнет нового уровня эффективности.

 

"Дальность и настильность прицельной стрельбы — эти параметры можно в значительной степени улучшить, если перейти на гиперзвук. Для того, чтобы достичь нового уровня, патроны необходимо будет снаряжать не порохом, а детонирующими составами, основанными на специальных веществах", — добавляет Лобаев.

 

Патроны для современных снайперских винтовок, принятых на вооружение в России, сообщают пулям начальную скорость в районе 1.2 км в секунду — уточняют компетентные специалисты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Патроны
 
Главное за сутки
Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты…
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного…
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную…
Читайте также
Американские СМИ назвали «божественное» оружие России Американские СМИ назвали «божественное» оружие России Американский журнал National Interest пишет о планах России модернизировать крупнокалиберную артиллерию, способную выстреливать ядерными снарядами, которую на Западе называют «божественной». По данным Агентства иностранных военных исследований армии США, на которые…
Эксперт объяснил, почему танк Т-34 был «смертоносным сюрпризом» для Вермахта Эксперт объяснил, почему танк Т-34 был «смертоносным сюрпризом» для Вермахта Легендарный советский танк Т-34 сыграл немалую роль в поражении Германии во Второй мировой войне — пишет немецкое издание Stern в материале, посвященном уникальному для своего времени танку. "Тридцатьчетверка", как отмечает…
Израиль боится «обрезания крыльев» Россией после крушения Ил-20 Израиль боится «обрезания крыльев» Россией после крушения Ил-20 Ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полета израильских ВВС на территории Арабской Республики, пишет РИА Новости cо ссылкой на Haaretz. Как сообщает…
Тема дня
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...

Фото
Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде

Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.