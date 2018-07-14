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Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км

Суббота, 14 Июля 2018 10:20
Гиперзвуковая ракета комплекса &quot;Кинжал&quot; поразила цель на расстоянии около 800 км Фото из открытых источников

Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

 

По данным телеканала, новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31 и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" вооружат дальний бомбардировщик Ту-22М3.

 

CNBC сообщает о трех успешных испытаниях "Кинжала", последние из которых состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 километров.

 

Ранее телеканал опубликовал материал, в котором утверждалось, что гиперзвуковое оружие "Авангард" также достигнет боеготовности к 2020 году.

 

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

 

В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава Стратегического командования Минобороны США генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги ракета
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