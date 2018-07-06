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Россия продолжает наращивать военное превосходство

Пятница, 06 Июля 2018 13:04
Россия продолжает наращивать военное превосходство Фото из открытых источников

Не так давно перед членами Военной академии Генерального штаба выступил российский вице-премьер Юрий Борисов. Доклад чиновника касался основных путей развития вооруженного потенциала государства. Стоит отметить, что должность вице-премьера Борисов получил после длительного нахождения на посту замминистра обороны, а потому тематика доклада была ему далеко не чуждой.

 

Перед своими бывшими коллегами в военной сфере чиновник решил опустить политические витиеватости в предложениях. Вместо этого членам академии был предоставлен сухой доклад о возможных перспективах российской армии. И, как гласят данные доклада, российскому вооружению еще есть куда развиваться. Поставленные перед министерством задачи на будущее пока выполнены лишь на 30%, большая доля из которых относится к сфере развития стратегических ядерных сил. Здесь план выполнен на 79%. 

 

Однако, столь высокие результаты в этой отрасли были достигнуты путем уменьшения развития других сфер, среди которых числятся сферы средств обеспечения, ВКС и общего вооружения. Столь серьезный упор на СЯС, отметил чиновник, был обусловлен активной работой возможных оппонентов России в модернизации их систем ПРО. Таким образом, они заставили власти РФ резко переформатировать стратегию развития.

 

Другие сферы также не стоят на месте. Ожидается, что авиация воздушно-космических сил государства уже к 2027 году перейдет на Су-57 (истребитель пятого поколения).

 

К тому же российская армия, исходя из опыта сирийского конфликта, будет работать в направлении усовершенствования методик его использования. Не обошли стороной в докладе и танковые войска. Борисов отметил, что эта отрасль российской армии получит в свое распоряжение новейший танк Т-14, представленный на общее обозрение не так давно, в 2015 году.

 

Далее чиновник коснулся достаточно интересной темы. Предположительные угрозы со стороны военных оппонентов обусловили появление задачи по обеспечению ВС РФ ракетами, способными на сверхзвуковой скорости преодолевать расстояния более 4 тысяч километров, что откровенно намекает на возможных «получателей» этого вооружения.

 

Ракеты подобной дальности с территории России могут полностью покрывать Средиземное и Красное моря. Кроме того, они могут достигать Аляски и северной части Канады.

 

Также Борисов отметил и тот факт, что сейчас рассматриваются возможности по распределению военного бюджета в другие отрасли, имеющие важное стратегическое значение. В них включены квантовая электроника, геофизика, океанология и др.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Армия   Теги вооружение Армия России
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