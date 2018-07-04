Американские эксперты сравнили вооружение спецназа России и США

Эксперты американского издания National Interest сравнили вооружение, доступное подразделениям специального назначения, существующим в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.
Выводы, сделанные американскими специалистами, неоднозначные — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, спецназ США выигрывает у нашего за счет более совершенного наступательного вооружения, однако проигрывает, если сравнивать оборонительное вооружение.
Американцам, в частности, доступны современные беспилотные летательные аппараты MQ-Reaper и MQ-Predator, которые кроме решения разведывательных задач, могут осуществлять непосредственную огневую поддержку, что в некоторых ситуациях создает более чем внушительное тактическое преимущество.
Российские беспилотники "Фортпост" и "Орлан-10", как отмечают эксперты, уступают американским, так как не могут использоваться для получения огневой поддержки.
Зато у россиян более эффективные приборы наблюдения и ночного видения — этот факт позволяет российскому спецназу демонстрировать впечатляющую эффективность при оборонительных операциях.
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