Американские эксперты сравнили вооружение спецназа России и США

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Эксперты американского издания National Interest сравнили вооружение, доступное подразделениям специального назначения, существующим в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.

Выводы, сделанные американскими специалистами, неоднозначные — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, спецназ США выигрывает у нашего за счет более совершенного наступательного вооружения, однако проигрывает, если сравнивать оборонительное вооружение.

Американцам, в частности, доступны современные беспилотные летательные аппараты MQ-Reaper и MQ-Predator, которые кроме решения разведывательных задач, могут осуществлять непосредственную огневую поддержку, что в некоторых ситуациях создает более чем внушительное тактическое преимущество.

Российские беспилотники "Фортпост" и "Орлан-10", как отмечают эксперты, уступают американским, так как не могут использоваться для получения огневой поддержки.

Зато у россиян более эффективные приборы наблюдения и ночного видения — этот факт позволяет российскому спецназу демонстрировать впечатляющую эффективность при оборонительных операциях.