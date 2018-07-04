Среда 04 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Американские эксперты сравнили вооружение спецназа России и США

Американские эксперты сравнили вооружение спецназа России и США

Среда, 04 Июля 2018 12:36
Американские эксперты сравнили вооружение спецназа России и США Фото из открытых источников

Эксперты американского издания National Interest сравнили вооружение, доступное подразделениям специального назначения, существующим в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.

 

Выводы, сделанные американскими специалистами, неоднозначные — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, спецназ США выигрывает у нашего за счет более совершенного наступательного вооружения, однако проигрывает, если сравнивать оборонительное вооружение.

 

Американцам, в частности, доступны современные беспилотные летательные аппараты MQ-Reaper и MQ-Predator, которые кроме решения разведывательных задач, могут осуществлять непосредственную огневую поддержку, что в некоторых ситуациях создает более чем внушительное тактическое преимущество.

 

Российские беспилотники "Фортпост" и "Орлан-10", как отмечают эксперты, уступают американским, так как не могут использоваться для получения огневой поддержки.

 

Зато у россиян более эффективные приборы наблюдения и ночного видения — этот факт позволяет российскому спецназу демонстрировать впечатляющую эффективность при оборонительных операциях.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости вооружение
Главное за сутки
СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы…
ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России. 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), напоминает ТАСС. В этот же день в…
Россию обязали выплатить долг СССР Россию обязали выплатить долг СССР Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. «В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против…
Читайте также
Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии Пентагон оценивает стоимость вывода войск из Германии Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель, пишет газета…
Российские военные эксперты нашли способ победить США Российские военные эксперты нашли способ победить США Делая ставку на развитие средств радиоэлектронной борьбы, военная промышленность Российской Федерации действует стратегически верным образом, если оценивать ее действия через призму гипотетического вооруженного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки.…
Баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ Баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ Испытания, которые с успехом преодолел отечественный ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава", определили судьбу этого грозного оружия — оно было принято на вооружение Военно-морским флотом Российской Федерации.…
Тема дня
Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны

Стратегия Дональда Трампа, который с помощью угроз, санкций, тарифов и дипломатического давления на ...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.