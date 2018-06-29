На Украине пытаются выяснить причины провального выступления танков "Оплот" на конкурсе в Германии

Украинские танки Т-84 "Оплот" выступили на состоявшемся в Германии конкурсе Strong Europe Tank Challenge-2018 с таким провалом, что в кабинетах киевских высоких военных чинов в очередной раз заговорили о "зраде".
В данный момент, по данным сайта inforeactor.ru, в стране была сформирована специальная комиссия, целью которой является выяснение причин провала "Оплотов".
Соответствующее решение было принято при содействии производителя бронированной боевой машины — концерна "Укроборонпром". Его представители договорились с сотрудниками украинского Министерства обороны, начальниками Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а также представителями Генштаба, и решили, что без специальной рабочей группы тут не разобраться.
"Для тотального провала, который продемонстрировали наши танки в Германии, не было абсолютно никаких причин. В этом году мы подвергли модернизации системы контроля огня танков "Оплот", а также устранили целый ряд недостатков. В общем, нужно очень тщательно разбираться в причинах того, что произошло, тут явно что-то не то", — говорят в Укроборонпроме.
Так что же случилось на конкурсе Strong Europe Tank Challenge-2018? Ничего особенного, просто Украина заняла последнее место.
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