В США радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

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Американские радиолюбители перехватили сообщения наземного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке, передают РИА Новости со ссылкой на Drive.

Отмечается, что сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на западном побережье. Он был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.

По данным издания, в военное время такие передачи осуществляются в случае инициирования запланированного масштабного нападения с применением ядерного оружия. Получив подобное сообщение, военные обязаны запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, оснащенных термоядерными боеголовками.

Drive пишет, что перехваченный сигнал был дан в рамках учений, в которых принимали участие бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6 Mercury. Журналисты подчеркивают, что такие мероприятия предназначены для того, чтобы показать врагам США готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.