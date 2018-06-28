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Российские военные эксперты нашли способ победить США

Четверг, 28 Июня 2018 13:16
Российские военные эксперты нашли способ победить США Фото из открытых источников

Делая ставку на развитие средств радиоэлектронной борьбы, военная промышленность Российской Федерации действует стратегически верным образом, если оценивать ее действия через призму гипотетического вооруженного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки.

 

Почему? Потому что отечественные средства радиоэлектронной борьбы способны выводить из строя американскую военную технику, привязанную к информационной инфраструктуре, очень эффективно. Именно в радиоэлектронных информационных системах, как уверены российские военные эксперты, кроется слабое место американской армии.

 

"Техника США очень сильно привязана к разнообразным информационным системам, то есть, если вывести из строя всю эту инфраструктуру, то американские боевые машины потеряют большую часть своих преимуществ. Этот момент, очевидно, можно и нужно использовать", — отмечает Константин Сивков, доктор военных наук и глава Академии проблем геополитики.

 

Российская военная техника, как добавляет Сивков, в меньшей степени привязана к информационной инфраструктуре. С этим согласен и Алексей Леонков из журнала "Арсенал Отечества", который уверен в том, что воевать с Соединенными Штатами нужно в первую очередь в плоскости подавления информационных систем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости США
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