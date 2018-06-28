Российские военные эксперты нашли способ победить США

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Делая ставку на развитие средств радиоэлектронной борьбы, военная промышленность Российской Федерации действует стратегически верным образом, если оценивать ее действия через призму гипотетического вооруженного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Почему? Потому что отечественные средства радиоэлектронной борьбы способны выводить из строя американскую военную технику, привязанную к информационной инфраструктуре, очень эффективно. Именно в радиоэлектронных информационных системах, как уверены российские военные эксперты, кроется слабое место американской армии.

"Техника США очень сильно привязана к разнообразным информационным системам, то есть, если вывести из строя всю эту инфраструктуру, то американские боевые машины потеряют большую часть своих преимуществ. Этот момент, очевидно, можно и нужно использовать", — отмечает Константин Сивков, доктор военных наук и глава Академии проблем геополитики.

Российская военная техника, как добавляет Сивков, в меньшей степени привязана к информационной инфраструктуре. С этим согласен и Алексей Леонков из журнала "Арсенал Отечества", который уверен в том, что воевать с Соединенными Штатами нужно в первую очередь в плоскости подавления информационных систем.