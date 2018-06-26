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Американские солдаты применят пейнтбольное оружие в боевых условиях‍

Вторник, 26 Июня 2018 09:42
Американские солдаты применят пейнтбольное оружие в боевых условиях‍ Фото из открытых источников

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заключили крупное соглашение с производителем пейнтбольного оружия Pepperball, который теперь будет вооружать американских бойцов, присутствующих в Афганистане. По данным издания Popular Mechanics, винтовки для пейнтбола планируется использовать в качестве оружия нелетального действия.

 

Согласно уточненной информации, речь идет о контракте на сумму в шестьсот пятьдесят тысяч долларов, по условиям которого в войска будут поставляться комплексы Variable Kinetic Systems, работающие по принципу пейнтбольных винтовок. То есть, речь идет об оружии, которое стреляет шариками с жидкостью.

 

Только в случае винтовок для американской армии, в шариках будет не краска, а разнообразные токсические вещества нелетального воздействия.

 

Например — слезоточивый газ. Или гораздо более перспективный ванилиламид пеларгоновой кислоты — это вещество вызывает временную слепоту и довольно эффективно лишает людей дееспособности на какое-то время.

 

Предполагается, что дислоцированные в Афганистане американские бойцы получат благодаря винтовкам от Pepperball возможность производить "нейтрализацию дополнительных угроз".

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Оружие
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