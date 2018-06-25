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"Самопальное устройство": военный эксперт прокомментировал испытания украинского робота "Охотник"

Понедельник, 25 Июня 2018 13:15
&quot;Самопальное устройство&quot;: военный эксперт прокомментировал испытания украинского робота &quot;Охотник&quot; Фото из открытых источников

Украинские СМИ распространили новость об уникальном боевом роботизированном комплексе "Охотник", который начали испытывать Вооруженные силы Украины. Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил украинское ноу-хау.

 

Речь, если верить укроСМИ, идет о супер-перспективном наблюдательно-огневом роботе, который должен наводить ужас на всех, покусившихся, например, на территориальную целостность Незалежной. В общем, звучит очень внушительно. Но что же на деле? А на деле все как всегда.

 

"Это какое-то кустарное устройство, которое, очевидно, сделано, что называется, "на коленке". Выглядит этот "робот" как какой-то хлам вековой давности, то есть, я не думаю, что это "чудо" стоит обсуждать сколько-нибудь всерьез", — цитирует эксперта Владислава Шурыгина Федеральное агентство новостей.

 

"Охотник", как добавляет Шурыгин, это всего лишь свидетельство того, что ВСУ пытаются выдать за "новинку вооружения" хоть что-нибудь. А поскольку никаких реальных новинок нет, в дело идут вот такие вот "роботы".

 

Называть украинское чудо-устройство роботом, кстати говоря, нельзя — это обыкновенное автоматическое оружие, мало чем отличающееся от подобного, стоявшего на вооружении СССР еще в шестидесятых годах двадцатого века.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости робот
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