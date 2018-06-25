Американцы признали Су-34 лучшим ударным истребителем

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Лучшим в мире ударным истребителем является российский самолет Су-34. Так считают авторы авторитетного американского издания Military Watch, по словам которых, детище российских инженеров оставляет далеко позади все зарубежные аналоги.

Из последних стоит отметить, например, китайский истребитель J-16, а также американский F-15. Однако они в силу целой совокупности факторов не могут тягаться с Су-34 на равных.

"Боевой радиус, превышающий тысячу сто километров, позволяет российскому истребителю атаковать даже расположенные на большом расстоянии цели. Например, присутствующие на территории Сирии самолеты Су-34 могут работать по всему Ближнему Востоку. А Су-34, которые базируются в Калининграде, могут атаковать цели в Скандинавии, Прибалтике и Германии", — пишут эксперты на страницах американского издания.

Экспертов США поразили некоторые технические особенности Су-34 — например, система, которая позволяет пилотам российской боевой машины обходиться без кислородных масок даже на весьма внушительных высотах.

Кроме того, американцы остались под впечатлением, проанализировав параметры ракет Р-27, которые способен нести Су-34.