Эксперт: США не будут стягивать авианосцы к Калининградской области

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Если в Калининградской области начнется военная агрессия против России, то США вряд ли будут стягивать сюда свои авианосные соединения, так как существующая в регионе группировка российских войск уничтожит их довольно быстро. Так считает Виктор Мураховский, член экспертного совета коллегии ВПК РФ.

Реальная угроза для Российской Федерации, по словам Мураховского, исходит из другого направления — Москве следует опасаться агрессии со стороны восточных границ НАТО, то есть, от стран Балтии и Польши.

Сделав соответствующие заявление, Мураховский, как сообщает РИА Новости, прокомментировал публикацию, которая появилась накануне на страницах американского журнала National Interest. Американские военные эксперты, если что, тоже считают, что попытка атаковать Калининград при помощи авианосцев — это очень плохая затея.

"Авианосцы ВМС США "Форд" и "Оникс" являются слишком громоздкими кораблями для гипотетической операции в Балтийском море. Русские быстро уничтожат их здесь при помощи своих ракет "Оникс"", — пишет NA, отмечая, что Калининградская область в целом является "вооруженным до зубов" анклавом, в который не стоит соваться Штатам.