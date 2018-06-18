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Американским военным хакерам разрешили проводить превентивные атаки

Понедельник, 18 Июня 2018 10:10
Американским военным хакерам разрешили проводить превентивные атаки Фото из открытых источников

Полномочия Киберкомандования Соединенных Штатов Америки были в значительной степени расширены Пентагоном — по данным The New York Times, американские военные хакеры теперь смогут осуществлять превентивные атаки.

 

Речь идет о стратегии действий в информационном пространстве, которая подразумевает гораздо более агрессивную "защиту" от нападений, например, российских хакеров. Которые, как все помнят, "подорвали" самые "честные" и "справедливые" на планете выборы. История с "вмешательством" России в американские президентские выборы, тщательно раскручиваемая Вашингтоном в течение длительного времени, начинает давать, как видим, вполне реальные плоды.

 

"Администрация президента Дональда Трампа разработала новую стратегию, которой будут придерживаться военные хакеры Пентагона. Теперь у них будут гораздо более широкие полномочия. Хакеры, в частности, будут проводить подрывные спецоперации, которые по степени воздействия можно будет сравнивать с военными действиями", — пишет NYT.

 

Военные хакеры США намерены вторгаться в компьютерные сети Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Корейской Народной Демократической Республики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости хакеры
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