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Турция предложила России вместе производить С-500

Четверг, 14 Июня 2018 08:11
Турция предложила России вместе производить С-500 Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber.

 

По его словам, Россия предоставила Турции кредит на комплексы С-400 на выгодных условиях.

 

«Мы примем участие в совместном производстве на втором и третьем этапе работы. Возможно, мы будем вместе производить С-500», — сказал Эрдоган.

 

Как отмечает газета Milliyet, турецкий президент сказал, что сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину, однако не сообщил его ответе.

 

Ранее Эрдоган рассказал, когда Турция применит российские ЗРК С-400, напоминает Газета.ру.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Турция Россия
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