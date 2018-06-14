Турция предложила России вместе производить С-500

Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber.

По его словам, Россия предоставила Турции кредит на комплексы С-400 на выгодных условиях.

«Мы примем участие в совместном производстве на втором и третьем этапе работы. Возможно, мы будем вместе производить С-500», — сказал Эрдоган.

Как отмечает газета Milliyet, турецкий президент сказал, что сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину, однако не сообщил его ответе.

Ранее Эрдоган рассказал, когда Турция применит российские ЗРК С-400, напоминает Газета.ру.