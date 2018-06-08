Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍

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Отечественный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, способный нести три крылатые ракеты Х-32, представляет собой грозное оружие, способное уничтожить любой американский авианосец. Такое заявление сделал накануне капитан 1-го ранга Константин Сивков, членкор Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

"Ракетоносец Ту-22М3, приближающийся к авианосной группе противника, практически невозможно перехватить — самолет может выпустить ракету, находясь в тысяче километров от цели, а палубная авиация, прикрывающая авианосец, действует в радиусе четырехсот километров. И даже если истребители ведут дежурство в воздухе, радиус их действия увеличивается максимум до шести сотен километров, а этого, опять же, недостаточно", — рассказывает Сивков.

Гиперзвуковые ракеты Х-32, в свою очередь, двигаются со столь колоссальной скоростью, что американские системы ПРО, применяемые для защиты авианосцев, оказываются полностью неэффективными.

В общем, самолеты Ту-22М3 с ракетами Х-32 — это очень серьезная угроза для авианесущих соединений США, рассредоточенных по всему миру. Да и не только — ракетоносец с гиперзвуковыми ракетами может использоваться для уничтожения любых объектов НАТО.