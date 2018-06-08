Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍

Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍

Пятница, 08 Июня 2018 09:41
Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍ Фото из открытых источников

Отечественный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, способный нести три крылатые ракеты Х-32, представляет собой грозное оружие, способное уничтожить любой американский авианосец. Такое заявление сделал накануне капитан 1-го ранга Константин Сивков, членкор Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

 

"Ракетоносец Ту-22М3, приближающийся к авианосной группе противника, практически невозможно перехватить — самолет может выпустить ракету, находясь в тысяче километров от цели, а палубная авиация, прикрывающая авианосец, действует в радиусе четырехсот километров. И даже если истребители ведут дежурство в воздухе, радиус их действия увеличивается максимум до шести сотен километров, а этого, опять же, недостаточно", — рассказывает Сивков.

 

Гиперзвуковые ракеты Х-32, в свою очередь, двигаются со столь колоссальной скоростью, что американские системы ПРО, применяемые для защиты авианосцев, оказываются полностью неэффективными.

 

В общем, самолеты Ту-22М3 с ракетами Х-32 — это очень серьезная угроза для авианесущих соединений США, рассредоточенных по всему миру. Да и не только — ракетоносец с гиперзвуковыми ракетами может использоваться для уничтожения любых объектов НАТО.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Самолет
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…
Решить задачи по диверсификации предприятий ОПК поможет системный подход Решить задачи по диверсификации предприятий ОПК поможет системный подход 6 июня заместитель генерального директора – корпоративный директор Агентства по технологическому развитию Владислав Федотов принял участие в работе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в городе Иннополис республики Татарстан…
СМИ узнали о созданном в Китае секретном сверхзвуковом беспилотнике СМИ узнали о созданном в Китае секретном сверхзвуковом беспилотнике Беспилотный сверхзвуковой летательный аппарат "Темный меч", созданный инженерами Китайской Народной Республики, представляет собой невероятно грозное оружие — пишет американское издание The Drive, у которого появились подробности об уникальном БПЛА. Китайский…
Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍ Кошмар Пентагона: В РФ появился бомбардировщик, способный топить авианосцы США‍ Отечественный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, способный нести три крылатые ракеты Х-32, представляет собой грозное оружие, способное уничтожить любой американский авианосец. Такое заявление сделал накануне капитан 1-го ранга Константин Сивков, членкор Российской академии…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.