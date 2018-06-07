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Решить задачи по диверсификации предприятий ОПК поможет системный подход

Четверг, 07 Июня 2018 16:18
Решить задачи по диверсификации предприятий ОПК поможет системный подход Фото из открытых источников

6 июня заместитель генерального директора – корпоративный директор Агентства по технологическому развитию Владислав Федотов принял участие в работе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в городе Иннополис республики Татарстан с 6 по 8 июня. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Выступая в панельной сессии «Использование технологического и продуктового потенциала ОПК в ключевых рынках промышленности России», Владислав Федотов акцентировал внимание на сложности поставленных задач по диверсификации ОПК, выделив ряд проблем.

 

«Для обеспечения роста объемов выпуска высокотехнологичной гражданской продукции необходимо, во-первых, хотя бы частично либерализовать регуляторику в области использования прав на интеллектуальную собственность, создаваемую предприятиями ОПК. Во-вторых, до настоящего времени, несмотря на усилия, предпринимаемые государством, не удалось создать верифицированную систему сведений о доступных и перспективных технологиях. У нас отсутствует площадка, на которой была бы консолидирована информация о спросе на конкретные технологические решения и существующие или потенциальные предложения таких решений, при этом обладающая необходимой технологической экспертизой», - отметил Владислав Федотов. 

 

Он подчеркнул, что нужно создавать механизмы технологических споров и найти решение для минимизирования рисков, которые присущи технологической модернизации и запуску новых производств при предоставлении предприятиям ОПК государственной поддержки. Часто предприятия не в состоянии самостоятельно оценить свой технологический потенциал.  

 

«Поэтому следует уже сейчас задуматься над верификацией большого объема технологических знаний и использования его в качестве первичного массива для формирования технологических коридоров и прообразов технологических регламентов, алгоритмизации такой базы, которая создаст плацдарм для технологического или патентного фонда», -  отметил Владислав Федотов.

 

Агентство по технологическому развитию сейчас реализует проект по разработке промышленного макета информационно-аналитической  системы управления  индустриальной  моделью для  ПАО «ОАК», подразумевающей создание модели «цифрового двойника» производственной кооперации, формирование библиотеки входных данных, собранных на предприятиях, цифровое моделирование авиационной программы выпуска на примере производственной кооперации предприятий, входящих в ПАО «ОАК». Это позволит обеспечить переход компании от полного производственного цикла к распределенному при выпуске отдельных типов самолетов. Информационно-аналитическая система управления индустриальной моделью позволит доказать технологическую возможность производства нового самолета или заданного типа самолета, оценить достаточность производственных мощностей выбранной группы предприятий, достаточность существующих технологий для его производства, дать прогнозную оценку трудоемкости, материалоемкости, циклов и затрат его производства.

 

«Подобного рода системный подход, если он будет реализован на ключевых предприятиях ОПК, концентрирующих в себе максимальные компетенции системообразующих отраслей, - залог успеха реализации задач по цифровизации промышленности и «страховка» от тех ошибок, о которых сегодня много говорилось», - резюмировал Владислав Федотов.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги Новости бизнес
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