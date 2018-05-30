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Чудеса на виражах: эксперт о боевом развороте Су-57

Среда, 30 Мая 2018 11:13
Чудеса на виражах: эксперт о боевом развороте Су-57 Фото из открытых источников

Появившееся в Сети видео (смотрите ниже) с новейшими российскими истребителями Су-57, выполняющими боевой разворот, было прокомментировано экспертами. Материал, посвященный уникальным возможностям Су-57, опубликовало Федеральное агентство новостей.

 

По данным которого, видео было записано беспилотным летательным аппаратом в ходе одного из этапов конкурса "Авиадартс-2018". На кадрах видно, как два Су-57 имитируют боевой разворот и атаку расположенных на земле целей.

 

"Боевой разворот — это быстрый разворот на сто восемьдесят градусов с одновременным набором высоты. Такую фигуру пилотажа применяют для оперативного изменения направления полета. После боевого разворота у пилота появляется некоторый простор для других маневров — например, можно начать пикирование для атаки наземных целей, выйти на атаку цели в воздухе, и так далее", — рассказывает Андрей Красноперов, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах.

 

Эксперт отметил, что первоначально у него были вопросы относительно строения планера Су-57 — самолеты пятого поколения, по его словам, часто теряют в маневренности из-за применения стелс-технологий. Однако реальный пилотаж, продемонстрированный Су-57, развеял все сомнения — самолет, как видно, позволяет творить в воздухе настоящие чудеса.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Су57
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