Боевой разворот Су-57 попал на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевого разворота и атаки наземных целей условного противника парой перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 (смотрите видео ниже).
Снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» видео получено с беспилотного летательного аппарата, пишет Лента.ру.
Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и наносили удары по наземным целям. Самолеты пилотировали летчики-испытатели «Сухого» Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Ранее в мае 2018 года в сети появились кадры пуска с Су-57 модификации управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия Х-59 «Овод» (Х-59МК2).
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