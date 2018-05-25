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Эксперт: Беспокойство США, связанное с испытанием российского ЗРК С-500, оправдано

Пятница, 25 Мая 2018 10:21
Эксперт: Беспокойство США, связанное с испытанием российского ЗРК С-500, оправдано Фото из открытых источников

Секретные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-500, осуществленные российскими вооруженными силами, повергли американских военных экспертов в шок — пишет Федеральное агентство новостей.

 

Что, в общем-то, и не удивительно — перспективные российские ЗРК обладают увеличенным на почти сотню километров радиусом поражения цели, а среди объектов, которые могут быть уничтожены при помощи С-500, появились даже гиперзвуковые ракеты и самые современные беспилотники.

 

По данным американского канала CNBC, системы С-500 позволят российским военным с легкостью сбивать новейшие американские истребители F-35.

 

"Комплексы С-300 и С-400, наследником которых является новая ЗРК С-500, успешно применяются по всему миру и создают нашей стране репутацию самого лучшего производителя зенитных систем. Даже сам по себе факт обладания таким оружием может стать фактором, серьезно меняющим расклад сил в том или ином регионе. В общем, понятно, что узнав о проведении успешного испытания С-500, американцы очень сильно заволновались", — говорит Сергей Простаков, член экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня".

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Оружие
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