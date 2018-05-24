Четверг 24 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» США начали переброску военной техники в Восточную Европу

США начали переброску военной техники в Восточную Европу

Четверг, 24 Мая 2018 11:14
США начали переброску военной техники в Восточную Европу Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Восточную Европу — танки, САУ и другая техника, которая перебрасывается в ходе операции Atlantic Resolve, поступает из Бельгии.

 

Соответствующими сведениями поделилось с общественностью издание Defence News, ссылающееся на официального представителя контингента вооруженных сил США в Европе.

 

Источники издания отмечают, что переброска американской техники позиционируется в качестве масштабных маневров, которые организованы для того, чтобы отработать оперативную передислокацию войск в случае начала реального военного конфликта в Европе.

 

Предполагается, что в рамках операции будет переброшено шесть с половиной сотен единиц военной техники — это, в частности, восемьдесят семь танков M-1 Abrams, а также восемнадцать самоходных артиллерийских установок M-109 Paladin. Вместе с техникой, армия США перебросит в Восточную Европу и личный состав — это, ориентировочно, 3.3 тысячи человек.

 

Американские техника и солдаты будут переброшены на территорию Венгрии, Болгарии, Польши и Румынии. Для переброски будет задействован не только автомобильный и железнодорожный, но и водный транспорт. Последний, как особенно подчеркивается, ранее не применялся для таких целей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости военная техника
Главное за сутки
Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже. Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу…
В Сирии подтвердили атаку коалиции США В Сирии подтвердили атаку коалиции США Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись…
Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже). Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно,…

Читайте также
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…
Конгресс США поддержал создание новых ядерных боеголовок Конгресс США поддержал создание новых ядерных боеголовок Поправка к оборонному бюджету Соединенных Штатов Америки, авторы которой планировали уменьшить расходы на разработку новых относительно маломощных ядерных боеприпасов, не была одобрена палатой представителей — пишет издание Defense News. То…
США начали переброску военной техники в Восточную Европу США начали переброску военной техники в Восточную Европу Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Восточную Европу — танки, САУ и другая техника, которая перебрасывается в ходе операции Atlantic Resolve, поступает из Бельгии. Соответствующими сведениями поделилось с общественностью…
Фото
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.