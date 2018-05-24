США начали переброску военной техники в Восточную Европу

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Соединенные Штаты Америки перебрасывают военную технику в Восточную Европу — танки, САУ и другая техника, которая перебрасывается в ходе операции Atlantic Resolve, поступает из Бельгии.

Соответствующими сведениями поделилось с общественностью издание Defence News, ссылающееся на официального представителя контингента вооруженных сил США в Европе.

Источники издания отмечают, что переброска американской техники позиционируется в качестве масштабных маневров, которые организованы для того, чтобы отработать оперативную передислокацию войск в случае начала реального военного конфликта в Европе.

Предполагается, что в рамках операции будет переброшено шесть с половиной сотен единиц военной техники — это, в частности, восемьдесят семь танков M-1 Abrams, а также восемнадцать самоходных артиллерийских установок M-109 Paladin. Вместе с техникой, армия США перебросит в Восточную Европу и личный состав — это, ориентировочно, 3.3 тысячи человек.

Американские техника и солдаты будут переброшены на территорию Венгрии, Болгарии, Польши и Румынии. Для переброски будет задействован не только автомобильный и железнодорожный, но и водный транспорт. Последний, как особенно подчеркивается, ранее не применялся для таких целей.