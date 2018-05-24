Конгресс США поддержал создание новых ядерных боеголовок

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Поправка к оборонному бюджету Соединенных Штатов Америки, авторы которой планировали уменьшить расходы на разработку новых относительно маломощных ядерных боеприпасов, не была одобрена палатой представителей — пишет издание Defense News. То есть, Конгресс США фактически поддержал создание новых ядерных боеголовок.

Если бы поправку приняли, то бюджет американской программы по разработке новых типов тактического ядерного оружия был бы сокращен примерно в два раза. Поправку, при этом, поддержали меньше двух сотен членов Палаты представителей. Против ее принятия, в свою очередь, проголосовали двести с лишним человек.

Республиканцы уже заявили, что программа по созданию ядерного боеприпаса W76-2, который предназначен для ракет морского базирования Trident II — это один из важных элементов общей стратегии США по сдерживанию Российской Федерации.

В США, напомним, активизировали создание тактического ядерного оружия. В отличие от больших стратегических боеголовок, которые могут понадобиться разве что для ядерного апокалипсиса, тактическое ЯО считается допустимым к применению в ходе вполне обычных вооруженных конфликтов.