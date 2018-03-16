Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете

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Американское ядерное оружие является "хорошим", а российское, соответственно, "плохим". Примерно к таким выводам пришли эксперты в области ЯО из США, проанализировавшие новейший российский подводный дрон "Статус-6", способный доставлять ядерные боеприпасы к берегам Америки.

По словам исследователя Стивена Шварца, поделившегося своими выводами с изданием Business Insider, ядерные заряды, разработанные для подводного беспилотника "Статус-6", содержат кобальт-59, который при взрыве превращается в чрезвычайно радиоактивный кобальт-60.

Зараженные радиоактивным изотопом частицы пыли и воды будут разносится на тысячи километров и превращать в непригодные для жизни территории целые континенты — уверен эксперт.

"Ядерное оружие, которое имеется на вооружении у США, в основном предназначено для сдерживания, то есть это высокоточные ракеты, которые взрываются в воздухе и разрушают инфраструктуру противника ударной волной. Радиоактивное заражение, при этом, минимальное. Но ядерное оружие русских совсем не такое — оно может делать непригодными для существования огромные по площади регионы", — говорит Шварц.

"Статус-6", по данным разведывательных служб США, уже испытывался российскими военными. Это оружие может не только загрязнить радиацией всю территорию США, но и обрушить на прибрежные районы могущественные цунами.