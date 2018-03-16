Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете

Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете

Пятница, 16 Марта 2018 12:05
Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете Фото из открытых источников

Американское ядерное оружие является "хорошим", а российское, соответственно, "плохим". Примерно к таким выводам пришли эксперты в области ЯО из США, проанализировавшие новейший российский подводный дрон "Статус-6", способный доставлять ядерные боеприпасы к берегам Америки.

 

По словам исследователя Стивена Шварца, поделившегося своими выводами с изданием Business Insider, ядерные заряды, разработанные для подводного беспилотника "Статус-6", содержат кобальт-59, который при взрыве превращается в чрезвычайно радиоактивный кобальт-60.

 

Зараженные радиоактивным изотопом частицы пыли и воды будут разносится на тысячи километров и превращать в непригодные для жизни территории целые континенты — уверен эксперт.

 

"Ядерное оружие, которое имеется на вооружении у США, в основном предназначено для сдерживания, то есть это высокоточные ракеты, которые взрываются в воздухе и разрушают инфраструктуру противника ударной волной. Радиоактивное заражение, при этом, минимальное. Но ядерное оружие русских совсем не такое — оно может делать непригодными для существования огромные по площади регионы", — говорит Шварц.

 

"Статус-6", по данным разведывательных служб США, уже испытывался российскими военными. Это оружие может не только загрязнить радиацией всю территорию США, но и обрушить на прибрежные районы могущественные цунами.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости ядерное оружие

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Северная верфь подготовила фрегат «Адмирал флота Касатонов» к вселению экипажа Северная верфь подготовила фрегат «Адмирал флота Касатонов» к вселению экипажа Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля.…
США пригрозили миру созданием космических войск США пригрозили миру созданием космических войск Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии. «Моя новая национальная стратегия признает, что космос —…
Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете Новое оружие России назвали угрозой всей жизни на планете Американское ядерное оружие является "хорошим", а российское, соответственно, "плохим". Примерно к таким выводам пришли эксперты в области ЯО из США, проанализировавшие новейший российский подводный дрон "Статус-6", способный доставлять ядерные боеприпасы…
В Китае стартовали крупнейшие учения морской пехоты В Китае стартовали крупнейшие учения морской пехоты На территории Китайской Народной Республики стартовали масштабные трансрегиональные учения морской пехоты — сообщает издание Global Times, отмечая, что военные маневры, осуществляемые Народно-освободительной армией Китая, являются крупнейшими в своем роде. В…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.