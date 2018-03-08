"Невидимые" американские истребители F-35 отлично видно на радарах

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Миллиарды долларов, потраченные американскими налогоплательщиками на истребители пятого поколения F-35, похоже, были просто выброшены на ветер — боевые машины получились не просто крайне ненадежными и с колоссальным количеством "детских болезней", но и не отвечающие предъявляемым к ним требованиям.

Например — по части малозаметности. Сомнительные по всем параметрам истребители, произведенные корпорацией Lockheed Martin, позиционируются как самолеты-стелс, однако на деле их прекрасно видно даже на древних радарах.

Об этом, в частности, заявил Мэт Винтер, адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Адмирал, кстати говоря, уже неоднократно критиковал истребители F-35, но на этот раз он просто чуть не лопнул от переполняющего его негодования.

"Показатель малозаметности F-35, а это истребитель пятого, между прочим, поколения, оказался в два раза выше, чем расчетное значение. В два раза! Это всё, это крест, который можно поставить на ключевом теоретическом достоинстве этой машины, то есть на скрытности", — говорит Винтер.

В общем, теперь на доработку F-35 придется потратить еще на несколько миллионов долларов больше, чем предполагалось.