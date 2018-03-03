Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России

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Система противоракетной обороны (ПРО) США после развертывания будет окружать Россию кольцом более чем из 400 ракет, пишет Лента.ру.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, противоракеты уже развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО будут развернуты в Корее и Японии», — пояснил он.

По словам Фомина, в общей сложности будет развернуто свыше 400 антиракет, что «значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации».

Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.