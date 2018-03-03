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Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России

Суббота, 03 Марта 2018 10:58
Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России Фото из открытых источников

Система противоракетной обороны (ПРО) США после развертывания будет окружать Россию кольцом более чем из 400 ракет, пишет Лента.ру

 

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны Александр Фомин.

 

«Со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, противоракеты уже развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО будут развернуты в Корее и Японии», — пояснил он.

 

По словам Фомина, в общей сложности будет развернуто свыше 400 антиракет, что «значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации».

 

Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги США и Россия последние новости

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