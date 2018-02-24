Президент РФ вручил звезду Героя семье погибшего майора Филипова

Владимир Путин в Кремле вручил "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова.
Глава государства передал награду вдове летчика Ольге Филиповой и его родителям — Николаю Серафимовичу и Елене Викторовне.
Он отметил, что Роман Филипов вступил в неравный бой с террористами, но не сдался и не отступил, пишет РИА Новости.
"Мы имеем полное право сравнивать его с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине", — сказал Путин.
Кроме того, президент вручил и другие награды. Южный военный округ удостоен ордена Суворова, авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — ордена Ушакова, а гвардейский ракетный крейсер "Варяг" — ордена Нахимова. Ордена закрепят на знаменах воинских подразделений.
Майор Филипов погиб в районе населенного пункта Телль-Дебес в Сирии 3 февраля, когда совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Боевики сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался.
На земле он вступил в бой с террористами и был тяжело ранен. Когда боевики окончательно окружили его, он подорвал себя гранатой. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее Славы Коминтерновского кладбища в Воронеже.
Владимир Путин 6 февраля присвоил ему звание Героя России.
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