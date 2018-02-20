Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍

Фото из открытых источников

На официальном YouTube-канале Министерства обороны Российской Федерации появился эффектный ролик (смотрите видео ниже), который несмотря на свою небольшую продолжительность, весьма наглядно демонстрирует всю смертоносность отечественной артиллерии.

На видео показаны артиллерийские стрельбы, которые Ракетные войска и артиллерия РФ осуществляют на тридцать третьем полигоне, расположенном под Лугой (Ленинградская область). Зрелище, как необходимо отметить, очень впечатляющее.

И это неслучайно — все-таки полигон под Лугой является довольно-таки уникальным стрельбищем. Здесь, в отличие от других полигонов, испытываются не какие-то отдельные виды вооружения, а все артиллерийские и ракетные системы Сухопутных войск России.

Ротные минометы, реактивные системы залпового огня и даже целые тактические ракетные комплексы, вполне сравнимые с ЯО по эффективности — "боги войны", как заслуженно называют артиллеристов, испытывают все свои смертоносные игрушки с необыкновенной зрелищностью.

Под Лугой испытываются "Грады", "Смерчи", "Акации", "Хризантемы", а также другие страшные вещи с поэтичными названиями. В общем, обязательно посмотрите видео. Оно получилось действительно крутым.