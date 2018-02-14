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ВМС США создают сразу несколько боевых лазеров

Среда, 14 Февраля 2018 14:36
ВМС США создают сразу несколько боевых лазеров Фото из открытых источников

Финансирование, выделенное Соединенными Штатами Америки на перспективные проекты для военно-морских сил, предполагает создание сразу четырех разных боевых лазеров, отличающихся не только мощностью, но и типом кораблей-носителей.

 

Суммарный объем средств, направленных из оборонного бюджета США на разработку боевых лазеров для ВМС, составляет триста миллионов долларов. Боевые лазерные системы, разрабатываемые американцами на эти деньги, могут быть приняты на вооружение уже к 2020 году.

 

Самым "простым" из грядущих боевых лазеров США станет установка SNLWS, представляющая собой лазер для борьбы с БПЛА. Его мощность — шесть десятков киловатт.

 

Другие системы называются ODIN и RHEL — они тоже предназначены для уничтожения беспилотников, однако смогут использоваться и для более широкого спектра задач. В конечном итоге американские военные корабли могут обзавестись лазерными установками смешанного типа, способными менять мощность для решения разных задач.

 

Будущее, как видим, уже практически наступило. В России, кстати, тоже ведутся подобные разработки. Правда о них практически ничего не известно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости лазеры

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