Ответка: Россия модернизировала противоракету "Амур" в ответ на новую ядерную доктрину США

Модернизированные средства противоракетной обороны, испытанные оборонным ведомством Российской Федерации на полигоне Сары-Шаган, станут достойным ответом на хищнические настроения США, где представили новую ядерную доктрину.
О том, что испытания модернизированной отечественной противоракеты связаны с появлением обновленной ядерной доктрины Соединенных Штатов Америки, федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" поведал военный эксперт Алексей Леонков.
"Речь, судя по всему, идет о новой версии ракеты А-135, которая разрабатывалась еще в семидесятых годах прошлого столетия, когда в мире вооружения правили аналоговые технологии. Сейчас появились новые технические решения, которые позволяют сделать старую ракету гораздо более совершенной", — говорит эксперт.
Ракеты А-135 "Амур" являются средствами шахтного базирования, которые позволяют отразить ограниченный ядерный удар. Россия продолжает не только использовать эти ракеты, но и приводить их в соответствие с условиями времени.
"Новая версия проверенной временем ракеты повысит обороноспособность России и позволит ей ответить на гипотетическую ядерную агрессию США. Новые А-135 используют цифровые технологии, а также новый вид топлива, то есть эффективность этого средства ПРО была повышена весьма заметно", — добавляет специалист.
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