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Объём заказов на российское оружие бьет все рекорды

Среда, 07 Февраля 2018 13:44
Объём заказов на российское оружие бьет все рекорды Фото из открытых источников

По итогам 2017-го года Российская Федерация выручила не менее пятнадцати миллиардов американских долларов на продаже своего оружия. Это, по словам Владимира Кожина, помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества, весьма внушительный показатель.

 

Следует учитывать еще и тот факт, что весьма солидный портфель оружейных контрактов, который уже есть у России, продолжает активно пополняться новыми соглашениями. Выполнение всех обязательств по поставкам оружия и военной техники принесет российскому бюджету еще как минимум сорок пять миллиардов долларов США — отметил Кожин.

 

"В 2017 году было заключено довольно много новых контрактов, которые предусматривают поставки оружия и техники, а также оказание соответствующих услуг. Объем новых оружейных и сопутствующих контрактов составляет около шестнадцати миллиардов американских долларов", — добавляет помощник президента в сфере военно-технического сотрудничества.

 

В прошедшем году, Россия, например, выполнила контракты, предусматривающие поставку техники и оборудования в Иран. Это, в частности, современные комплексы радиотехнической разведки, оборудование для мониторинга линий спутниковой связи, а также военная техника ненаступательного типа.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Оружие

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