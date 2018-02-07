Объём заказов на российское оружие бьет все рекорды

Фото из открытых источников

По итогам 2017-го года Российская Федерация выручила не менее пятнадцати миллиардов американских долларов на продаже своего оружия. Это, по словам Владимира Кожина, помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества, весьма внушительный показатель.

Следует учитывать еще и тот факт, что весьма солидный портфель оружейных контрактов, который уже есть у России, продолжает активно пополняться новыми соглашениями. Выполнение всех обязательств по поставкам оружия и военной техники принесет российскому бюджету еще как минимум сорок пять миллиардов долларов США — отметил Кожин.

"В 2017 году было заключено довольно много новых контрактов, которые предусматривают поставки оружия и техники, а также оказание соответствующих услуг. Объем новых оружейных и сопутствующих контрактов составляет около шестнадцати миллиардов американских долларов", — добавляет помощник президента в сфере военно-технического сотрудничества.

В прошедшем году, Россия, например, выполнила контракты, предусматривающие поставку техники и оборудования в Иран. Это, в частности, современные комплексы радиотехнической разведки, оборудование для мониторинга линий спутниковой связи, а также военная техника ненаступательного типа.