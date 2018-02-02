Американские военные не могут обслуживать истребители F-35

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Эксплуатация новейших истребителей F-35 оказалась гораздо более дорогой, чем обещал производитель боевых машин — жалуются представители командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, отмечая, что ВВС США просто не может позволить себе содержать парк истребителей пятого поколения F-35 в состоянии полной боеготовности.

"Если нам вдруг понадобится произвести оперативное развертывание F-35 для участия в боевых действиях, то мы не сможем сделать это. Просто потому, что у нас нет требуемого для этого объема средств", — говорят в американских ВВС.

Мало того, что истребители F-35 слишком дороги в обслуживании, так они еще и сами по себе стоят каких-то совсем уж запредельных денег.

Например, палубная модификация F-35 — истребитель с укороченным взлетом и возможностью вертикальной посадки F-35B, стоит, согласно прейскуранту производителя, сто восемь миллионов американских долларов.

"Это слишком дорого. Постоянно урезаемый оборонный бюджет США не позволяет нам закупать такие машины. А они, тем не менее, нужны, потому что у России и Китая уже появляются истребители пятого поколения, а мы, соответственно, не можем отставать в техническом плане", — говорят американские военные.