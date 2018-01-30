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Эксперты из Германии назвали лучший в мире истребитель

Понедельник, 29 Января 2018 13:23
Эксперты из Германии назвали лучший в мире истребитель Фото из открытых источников

Созданный в Российской Федерации истребитель пятого поколения Су-57 — машина, не имеющая аналогов на Западе. В этом уверены авторы немецкого портала Contra Magazin, по словам которых, у стран НАТО просто нет самолета, способного потягаться с российским Су-57.

 

Лучший истребитель Североатлантического Альянса — это, по мнению экспертов из Contra Magazin, европейский Eurofighter Typhoon, который в значительной степени опережает американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Современные истребители США, как отмечают эксперты, представляют собой довольно низкопроизводительные самолеты с неважной маневренностью.

 

"Революция в авиастроении, которая произошла в Соединенных Штатах Америки, привела к тотальной дегенерации военно-воздушных сил НАТО. Зато русские не теряли время зря и провели весьма успешную эволюцию, которая прослеживается от Су-24 (он, кстати, все еще используется, например, в Сирии) до Су-57, через Су-27, Су-30 и Су-35", — пишут специалисты.

 

Су-57, напомним, ранее был известен под заводским индексом Т-50. Этот невероятно перспективный истребитель впервые публично поднялся в воздух на международном авиасалоне МАКС-2011. Серийное производство нового российского истребителя должно стартовать в 2019 году.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости истребитель

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