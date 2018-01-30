Эксперты из Германии назвали лучший в мире истребитель

Созданный в Российской Федерации истребитель пятого поколения Су-57 — машина, не имеющая аналогов на Западе. В этом уверены авторы немецкого портала Contra Magazin, по словам которых, у стран НАТО просто нет самолета, способного потягаться с российским Су-57.
Лучший истребитель Североатлантического Альянса — это, по мнению экспертов из Contra Magazin, европейский Eurofighter Typhoon, который в значительной степени опережает американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Современные истребители США, как отмечают эксперты, представляют собой довольно низкопроизводительные самолеты с неважной маневренностью.
"Революция в авиастроении, которая произошла в Соединенных Штатах Америки, привела к тотальной дегенерации военно-воздушных сил НАТО. Зато русские не теряли время зря и провели весьма успешную эволюцию, которая прослеживается от Су-24 (он, кстати, все еще используется, например, в Сирии) до Су-57, через Су-27, Су-30 и Су-35", — пишут специалисты.
Су-57, напомним, ранее был известен под заводским индексом Т-50. Этот невероятно перспективный истребитель впервые публично поднялся в воздух на международном авиасалоне МАКС-2011. Серийное производство нового российского истребителя должно стартовать в 2019 году.
В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...
В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»
- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!
- Но ты пишешь анекдоты!
- Прости.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.