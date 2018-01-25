В Сети рассекретили украинское вундерваффе и поразились

Фото из открытых источников

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сделавшие коллективное селфи в так называемой "зоне АТО", вероятно, и не подозревали, что странное конструкция из четырех гранатометов РПГ-7, засветившаяся на фото, вызовет бурное обсуждение в информационном пространстве.

"Так-так, что это у нас тут? Они смастерили что-то странное их четырех ручных противотанковых гранатометов. Интересно, как оно стреляет?", — пишут эксперты в области вооружения.

Некоторые пользователи соцсетей усмотрели в "украинском вундерваффе" (вундерваффе — чудо-оружие по-немецки) отсылки к вымышленной вселенной Warhammer 40000. Впрочем, вряд ли создатели установки вдохновлялись "Вархаммером".

Неизвестно, как эта штука стреляет, но выглядит, безусловно, эффектно. Специалисты, тем временем, отмечают, что стреляет она вряд ли сколько-нибудь эффективно.

"Системы, похожие на эту, разрабатывались в государствах, существующих на постсоветском пространстве, но весьма ограниченная эффективность получившегося оружия не сделала его распространенным. Короче говоря, это довольно страшная на вид, но бесполезная в реальном бою установка", — говорят эксперты.