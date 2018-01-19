"Адское оружие" России, которого боится Германия

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Когда специалисты берутся за модификацию тяжелых огнеметных систем, они традиционно работают над двумя вещами: ракета и повышение ее дальности; усовершенствование боевой части для более точного точечного ее воздействия по целям.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с журналистом ФБА "Экономика Сегодня".

Эксперты одного из немецких изданий обратили внимание на "адское оружие", которое есть у России. "Адским оружием" немцы называют уникальные разработки, которые не имеют аналогов за рубежом. Речь идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

«Солнцепек» и «Буратино» создаются на шасси танка Т-72 и для них создаются специальные транспортно-заряжающие машины и вся соответствующая инфраструктура. ТОСы оценили в Германии в первую очередь благодаря их внушительным характеристикам. Максимальная дальность стрельбы данной огнеметной системы на данный момент доходит до 6 километров. Площадь поражения одной такой установки составляет порядка 40 тыс квадратных метров. Отметим, что необходимый боевой расчет для этого грозного противника - всего три человека.

Данная система не только обеспечивает высокую поражающую плотность огня, но и способна двигаться на гусеничном ходу в составе бронетанковых частей, где основная ее задача заключается в создании огневого вала. Сначала перед наступающими частями создается поле, которое поражается артиллерией, в том числе такими системами, после чего уже бронетанковые войска в составе мотопехотных частей прорывают оборону противника, - объясняет принцип применения тяжелых огнеметных систем эксперт.

Отметим, что эти системы уже успели доказать свою эффективность в ходе войны в Сирии. Российские военный с успехом применяли их против укрепленных позиций боевиков.