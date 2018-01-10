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США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку

Среда, 10 Января 2018 08:22
США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку Фото из открытых источников

В США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.

 

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

 

По его словам, Пентагон разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены такими боеголовками. Он подчеркнул, что такие действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе, пишет РИА Новости.

 

Новая ядерная политика США, отметил Вулфстал, является более воинственной в сравнении с ядерной политикой, которая была характерна администрации предыдущего президента Барака Обамы.

 

Он также рассказал, что обзор новой ядерной политики был подвергнут серьезной редактуре, в результате чего в финальной версии не оказалось "многих ужасных вещей".

 

"Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться — это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них", — добавил он.

 

Вулфстал констатировал, что Пентагон в новом обзоре расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.

 

По его словам, обзор будет официально опубликован в конце января.

 

Сторонники контроля над вооружениями, как пишет The Guardian, выразили беспокойство в связи с намерением США разработать новую боеголовку, так как это, по их мнению, повышает вероятность использования ядерного оружия в ходе боевых действий.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги США и Россия последние новости Оружие

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