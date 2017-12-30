Военный бюджет России - модернизация, а не "проедание"

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В финансировании вооруженных сил России сохраняется замечательная тенденция, заключающаяся в том, что расходы на переоснащение армии в 2018 году и дальше будут превышать затраты на ее содержание.

Об этом сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Она подчеркнула: "Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии." Заместитель министра уточнила, что в 2016 и 2017 годах на оснащение и содержание ВС РФ приходилось 60 и 40% бюджета ведомства соответственно.

Так же, согласно словам Шевцовой будет и в 2018 году. В бюджете Министерства обороны заложены следующие пропорции: "1,5 трлн - расходы на переоснащение, 1,3 трлн - расходы на содержание".